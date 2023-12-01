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Полад Бюльбюль оглы проинформировал посла Великобритании о восстановительных работах в Карабахе

Полад Бюльбюль оглы проинформировал посла Великобритании о восстановительных работах в Карабахе 1 декабря посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы в качестве дуайена дипломатического корпуса в РФ принял нового посла Великобритании в России Найджела Кейси.
Внешняя политика
1 декабря 2023 г. 16:57
Полад Бюльбюль оглы проинформировал посла Великобритании о восстановительных работах в Карабахе

1 декабря посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы в качестве дуайена дипломатического корпуса в РФ принял нового посла Великобритании в России Найджела Кейси.

Как сообщает российское бюро Report, посол Азербайджана поздравил коллегу с назначением на ответственную и почетную должность, пожелав ему успехов в дальнейшей деятельности.

Он проинформировал гостя о своей деятельности в качестве дуайена дипломатического корпуса в России, о проводимых совместно с МИД России мероприятиях и значимых культурных событиях.

Посол Азербайджана представил подробную информацию о практической деятельности азербайджанского правительства по реинтеграции армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе, в правовое и социально-экономическое поле Азербайджана. Он отметил, что соответствующие государственные структуры нашей страны в Ханкенди продолжают заниматься оказанием гуманитарной и социальной помощи.

Наряду с этим Полад Бюльбюль оглы рассказал послу Великобритании о масштабных строительно-восстановительных работах, проводимых правительством Азербайджана на освобожденных территориях, особо подчеркнув, что согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева от 28 ноября этого года, в Ханкенди создается Карабахский университет.

В ходе встречи были обсуждены некоторые аспекты двустороннего взаимодействия между Азербайджаном и Великобританией, а также состоялся обстоятельный обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Посол Великобритании поблагодарил Полада Бюльбюль оглы за теплый прием и интересную беседу.

В завершении посол Азербайджана подарил коллеге изданную Фондом Гейдара Алиева книгу "Карабах до и после оккупации".

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Версия на азербайджанском языке ФотоPolad Bülbüloğlu: "Ermənilərin Azərbaycandan getməsi ilə bağlı məsuliyyət Ermənistanın üzərinə düşür"

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