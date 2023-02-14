Полад Бюльбюль оглы посетил посольство Турции в России

Посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы и советники-посланники посольства Исмаил Асадов и Акшин Алиев посетили посольство Турецкой Республики в Российской Федерации.

Посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы и советники-посланники посольства Исмаил Асадов и Акшин Алиев посетили посольство Турецкой Республики в Российской Федерации.

Как сообщает российское бюро Report, Полад Бюльбюль оглы выразил соболезнования народу Турции в связи с приведшим к многочисленным жертвам землетрясением, произошедшим 6 февраля текущего года, и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Посол подчеркнул, что с первых минут трагедии по поручению президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в район землетрясения и для находящихся там людей была направлена ​​вся необходимая помощь, которая продолжается и по сей день. Азербайджанский народ мобилизовался для того, чтобы оказать всевозможную поддержку пострадавшим от землетрясения районам и населению.

Проживающие в России азербайджанцы также проявили солидарность и, используя свои возможности, оказали Турции гуманитарную и финансовую помощь. К этой доброй миссии присоединились и сотрудники посольства Азербайджана.

Посол Турции в России Мехмет Самсар выразил глубокую признательность Послу Поладу Бюльбюль оглы, сотрудникам посольства и каждому азербайджанцу за поддержку. В этот тяжелый день к посольству Турции в России приходят многочисленные азербайджанцы и выражают свою поддержку. Эта трагедия доказала, что лозунг общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева "Одна нация, два государства" нашел свое отражение не только на словах, но и на деле.