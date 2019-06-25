Полад Бюльбюль Оглы: Важно, чтобы азербайджанцы России чувствовали себя гражданами этой великой страны

"Очень важно, чтобы те новые поколения азербайджанцев, которые живут в России, чувствовали себя гражданами этой великой страны, чтобы они работали, чтобы они развивались".

Как передаёт российское бюро Report, об этом в своем выступлении на мероприятии, посвященном Дню культуры Азербайджана, заявил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы.

Говоря о деятельности АМОР, Полад Бюльбюль Оглы отметил, что трудно поверить, что прошло уже 10 лет: "Вроде бы только вчера была учредительная конференция, вроде только вчера мы желали успехов этой организации, а уже прошло 10 лет. Лейла ханум очень правильно определила те приоритеты, по которым должна жить молодежь".

"Когда шли по этому прекрасному саду и обменивались с Лейлой ханум мнениями, то решили, что надо обязательно подарить этому замечательному ботаническому саду деревья из Азербайджана, которые будут здесь расти и символизировать дружбу наших народов, дружбу наших государств", - подчеркнул азербайджанский дипломат.

Отметим, что День культуры Азербайджана прошел 24 июня в Ботаническом саду Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова "Аптекарский огород". Мероприятие было организовано Азербайджанским молодежным объединением России (АМОР), в честь 10-летнего юбилея организации.

Игбал Рустамов