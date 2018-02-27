Полад Бюльбюлоглы: И в самой Армении все больше людей понимает, насколько чудовищной была эта трагедия

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Москва. 27 февраля. REPORT.AZ/ «Пока существует Азербайджан, пока живы азербайджанцы, наш народ никогда не забудет Ходжалинскую трагедию».

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы, открывая мероприятие в Москве, приуроченное к 26-ой годовщине Ходжалинской трагедии.

Посол отметил, что и в самой Армении все больше и больше людей понимает, насколько чудовищной была эта трагедия.

«Содеянное зло и жестокость непременно повторяться, если не будут осуждены мировым сообществом. Огромную работу по признанию Ходжалинского геноцида ведет вице-президент Фонда Гейдара Алиева, руководитель АМОР Лейла Алиева», - сказал Полад Бюльбюльоглы.

Посол анонсировал посвященный трагедии фильм «Убегающий от тьмы» и поблагодарил руководство московского Еврейского музея и центра толерантности, которое предоставило площадку для мероприятия и показа фильма.

«Хочу особо отметить, что премьера фильма в Лос-Анджелесе прошла в одном из крупнейших музеев Холокоста в мире. Еврейский народ понимает и разделяет нашу боль более чем кто-либо другой, так как в своей истории он тоже пережил немало трагических событий», - отметил посол.

Фильм «Убегающий от тьмы» снят в США и построен на свидетельствах очевидцев переживших трагедию, на правовой оценке представителей американской общественности, представителей разных концессий проживающих в Азербайджане. Эпиграфом к фильму послужила известная фраза британского публициста и общественного деятеля Эдмунда Берка: «Единственное, что нужно для триумфа зла, - это чтобы хорошие люди ничего не делали».

Фильм, продемонстрированный в кинотеатре Еврейского музея и центра солидарности оказался на редкость трогательным – многие из присутствовавших не смогли сдержать слёзы.

Выступившие здесь же на мероприятии представители российской общественности и зарубежные гости отметили, что усилия, направленные на признание Ходжалинского геноцида уже дают свои плоды: парламенты 16 стран мира и 20 штатов США признали эту трагедию преступлением против человечества, по всему миру проходят различные акции памяти. Так, например, в Президентском саду Иерусалима были посажены 613 деревьев в память о невинно убиенных жителях Ходжалы, а в Праге был презентован сборник стихов, посвященных трагедии.