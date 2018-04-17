Полад Бюльбюльоглы: В Азербайджане много читаемых русскоязычных сайтов

Москва. 17 апреля. REPORT.AZ/ "Необходимо повышать интерес молодого поколения к русскому языку, чтобы они более качественно изучали его".

Как передает российское бюро Report, об этом заявил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу на Международном форуме русскоязычных вещателей в Москве.

По его словам, влияние русского языка в постсоветских странах очень высокое, и сам язык является "укрепляющим цементом постсоветского пространства".

"На примере Азербайджана, можно сказать, что у нас много читаемых русскоязычных сайтов. Помимо этого, существуют русскоязычные версии практически всех информационных агентств, работающих в стране. В Азербайджане функционируют более 300 русскоязычных школ. Практически во всех вузах есть русский сектор", - заявил П. Бюльбюльоглу.

Он также обратил внимание присутствующих на проблему повышения качества русского языка.

"Мы должны уделять больше внимания пропаганде русского языка. British Counsil и Институт Гёте по всему миру пропагандируют английский и немецкий языки. Нужно повышать интерес молодого поколения к русскому языку, чтобы они более качественно изучали его. На сегодня это важный вопрос", - отметил дипломат.

Отметим, что в работе форума приняли участие официальный представитель МИД России Мария Захарова, генеральный директор информагентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, представители Госдумы и других госучреждений России.