Полад Бюльбюль-оглы стал лауреатом российской премии "Национальное величие" - ФОТО

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы стал лауреатом российской общественной премии "Национальное величие" в номинации "Честь и достоинство".

Как передаёт российское бюро Report, в церемонии награждения в Доме Союзов приняли участие известные общественные и культурные деятели, политики России и стран СНГ.

Полад Бюльбюль-оглы, выступая на церемонии награждения, выразил благодарность за данную его труду высокую оценку. Он отметил, что вручение данной премии в очередной раз демонстрирует дружеские отношения между Азербайджаном и Россией. Посол подчеркнул, что два народа жили в одной стране и вместе победили фашизм.

"Самое важное, что эта премия - награда гражданского общества. Такие премии для меня столь же важны, как и государственные награды", - заявил посол.

Отметим, что премия "Национальное величие" создана в 2005 году. В разные годы лауреатами премии становились гроссмейстер Анатолий Карпов, композитор Александра Пахмутова, режиссёр Эльдар Рязанов и пр. В этом году среди награду также получили Народный артист Василий Лановой, Народный артист Узбекистана, руководитель ансамбля "Ялла" Фаррух Закиров и пр.

Игбал Рустамов