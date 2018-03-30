Полад Бюльбюль-оглы: Необходимо помнить о геноциде азербайджанцев в 1918 году, чтобы подобные события не повторялись

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Москва. 30 марта. REPORT.AZ/ В посольстве Азербайджана в России состоялось мероприятие в связи со 100-летней годовщиной геноцида, учиненного армянами в отношении азербайджанцев в марте 1918 года, сообщает российское бюро Report.

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы отметил, что неоднократный геноцид по отношению к азербайджанскому народу так и не получил должной политико-правовой оценки со стороны мирового сообщества.

"В истории бывают такие события и даты, которые нужно всегда помнить, чтобы они не повторялись не только в жизни своего народа, но и в жизни других народов. Лишь обретение Азербайджаном независимости позволило воссоздать объективную картину исторического прошлого азербайджанского народа", - заявил посол.

По его словам, огромное значение в донесении до мира правды о мартовских событиях столетней давности сыграл Фонд Гейдара Алиева, в частности, его руководитель, вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

Он добавил, что современные войны ведутся не только на полях сражений и посредством оружия, но и на информационных полях - "за умы и сердца людей".

"Поэтому наша главная задача - дипломатов, ученых, журналистов и вообще простых людей - не проиграть свое основное сражение, неустанно доносить до мировой общественности правду о геноциде, учиненном над азербайджанским народом», - указал П.Бюльбюль-оглы.

В ходе мероприятия участники напомнили о террористической деятельности армянской партии "Дашнакцутюн", которая поставила своей целью уменьшить количество мусульманского населения на Южном Кавказе. Выступившие на памятном вечере также отметили факт, что правительство Азербайджанской Демократической республики пыталось донести миру правду о тех событиях.

В рамках мероприятия был продемонстрирован фотоальбом, подготовленный Солмаз Тагеди на основе фотографий, найденных в зарубежных архивах. Данные фотографии были посланы на Парижскую мирную конференцию, где решалась судьба Южного Кавказа, но так и не были тогда опубликованы.