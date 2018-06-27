Полад Бюльбюльоглы: Азербайджанская армия способна решить любые поставленные перед ней задачи

Москва. 27 июня. REPORT.AZ/ "Мы не хотим, чтобы умирали молодые люди с обеих сторон".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы, на торжественном мероприятии в Москве, поcвященном 100-летию Вооруженных сил Азербайджана.

По его словам, азербайджанское государство и народ полны решимости отстоять свои суверенные границы."Я был полон гордости, когда видел наших солдат и офицеров на параде в Баку. Азербайджанская армия способна решить поставленные перед ней Верховным Главнокомандующим задачи и предотвратить любую агрессию в отношении нас", - отметил посол Азербайджана в Российской Федерации.По его словам, Азербайджан не желает, чтобы молодые люди погибали во время военных конфликтов."Поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы Карабахский конфликт был решен мирным путем. Именно поэтому возлагаем большие надежды на посредничество России и Минской группы ОБСЕ", - сказал Полад Бюльбюльоглы.Выступивший на мероприятии военный атташе Азербайджана в России, полковник Надир Шахбазов заметил, что современная азербайджанская армия является наследницей своих славных предшественников и способна решить весь комплекс поставленных перед ней задач."Сегодня азербайджанская армия находится на высоком месте в рейтинге сильнейших армий планеты. Боевой дух нашей армии как никогда высок", - отметил представитель Минобороны Азербайджана.В мероприятии, прошедшем на высокой патриотической ноте, были представлены кадры с военного парада, посвященного 100-летию Вооруженных Сил Азербайджана. По традиции, в торжественном вечере приняли участие военные атташе аккредитованных в российской столице дипмиссий, дипломаты и представители азербайджанской диаспоры России.