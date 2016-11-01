Полад Бюльбюль-оглы: В условиях, когда падают цены на нефть, должны быть найдены новые перспективы для сотрудничества

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ В условиях, когда падают цены на нефть, должны быть найдены новые перспективы для сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом на 7-м Азербайджано-российском межрегиональном форуме сказал посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль-оглы.

"Нестабильность энергетического рынка резко актуализировала важность развития ненефтяного сектора. В данной связи привлекательными являются масштабные транзитно-логистические проекты в рамках развития транспортного коридора Север-Юг, который свяжет российские порты на севере и на Балтике с портами Каспия и Индийского океана", - добавил посол.

По словам посла, межрегиональный форум поможет определить контуры дальнейшего сотрудничества между странами: "По результатам 2016 года, 36 соглашений подписаны с 19 регионами России. Между Азербайджаном и традиционными региональными партнерами в России уже наработаны успешные форматы отношений в научно-технической и других сферах".

Дипломат отметил, что в целях дальнейшего поддержания и развития отношений с субъектами РФ, азербайджанская сторона считает целесообразным создание типового соглашения, с учетом специфики каждого региона.

П.Бюльбюль-оглы выразил уверенность в развитии традиционных отношений с субъектами РФ: "От форума к форуму мы будем идти в направлении интенсификации наших отношений".