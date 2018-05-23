Польский депутат: Популизм и национализм основные дьяволы ЕС

Алматы. 23 мая. REPORT.AZ/ Популизм и антиевропейская риторика зачастую используется в предвыборных кампаниях в некоторых странах ЕС.

Как передает корреспондент Report, об этом заявил заместитель председателя польской партии «Союз демократических левых сил» (SLD) Ежи Вендерлих на Евразийском медиафоруме в Алматы на панели «Эволюция Европейского Союза: Существующие вызовы и перспективы будущего».

«Европейцам необходимо действовать быстро, чтобы реагировать на популизм. ЕС необходимо постоянно учиться», - заявил Е.Вендерлих.

По его словам, в некоторых странах внешние силы вмешиваются в выборы на основе популистской лжи.

«Более того успех на выборах достигается благодаря антиевропейской риторике, популизм используется в качестве инструмента в предвыборных кампаниях», - отметил заместитель партии.

По его словам, что беспомощные люди должны увидеть прогресс Европы, чтобы вывести их из-под влияния популизма и национализма.

«Мы должны сказать популистам: идите к черту! Популисты не должны править в ЕС. Мы должны работать и сотрудничать вместе, как мушкетеры. Один за всех и все за одного!», - подчеркнул Е.Вендерлих.