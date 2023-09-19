Пол Гобл: Чем больше Ереван будет уклоняться от мирных переговоров, тем больше он потеряет

Пол Гобл: Чем больше Ереван будет уклоняться от мирных переговоров, тем больше он потеряет

Ереван поймет, что чем больше он будет уклоняться от мирных переговоров, тем больше он потеряет.

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Ереван поймет, что чем больше он будет уклоняться от мирных переговоров, тем больше он потеряет. Об этом в заявлении Report сказал бывший сотрудник Госдепартамента США, политолог Пол Гобл. По его словам, Армения не будет близка к миру в ближайшем будущем: "Мне кажется, что мы на пороге реального, возможно, ожесточенного противостояния, когда все стороны испытывают свои возможности. Армения не сможет победить в одиночку. Такова реальность, с которой столкнутся Ереван и его сторонники". По мнению Гобла, стороны должны продолжать переговоры. Политолог отметил об ухудшении отношений Армении с Россией и Ираном и добавил, что Россия теряет свои позиции на Южном Кавказе: "Иран может создать проблемы, но, несмотря на его агрессивные выступления, вмешательство представляется маловероятным. Я думаю, что через некоторое время Ереван поймет, что чем больше он будет уклоняться от мирных переговоров, тем больше он потеряет". Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Paul Goble: Yerevan will recognize that it is likely to lose more if it doesn’t talk than if it does