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Пол Гобл: Чем больше Ереван будет уклоняться от мирных переговоров, тем больше он потеряет

Пол Гобл: Чем больше Ереван будет уклоняться от мирных переговоров, тем больше он потеряет Ереван поймет, что чем больше он будет уклоняться от мирных переговоров, тем больше он потеряет.
Внешняя политика
19 сентября 2023 г. 17:05
Пол Гобл: Чем больше Ереван будет уклоняться от мирных переговоров, тем больше он потеряет

Ереван поймет, что чем больше он будет уклоняться от мирных переговоров, тем больше он потеряет.

Об этом в заявлении Report сказал бывший сотрудник Госдепартамента США, политолог Пол Гобл.

По его словам, Армения не будет близка к миру в ближайшем будущем: "Мне кажется, что мы на пороге реального, возможно, ожесточенного противостояния, когда все стороны испытывают свои возможности. Армения не сможет победить в одиночку. Такова реальность, с которой столкнутся Ереван и его сторонники".

По мнению Гобла, стороны должны продолжать переговоры.

Политолог отметил об ухудшении отношений Армении с Россией и Ираном и добавил, что Россия теряет свои позиции на Южном Кавказе: "Иран может создать проблемы, но, несмотря на его агрессивные выступления, вмешательство представляется маловероятным. Я думаю, что через некоторое время Ереван поймет, что чем больше он будет уклоняться от мирных переговоров, тем больше он потеряет".

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Версия на английском языке Paul Goble: Yerevan will recognize that it is likely to lose more if it doesn’t talk than if it does
Версия на азербайджанском языке Pol Qobl: "İrəvan sülh danışıqlarından yayındıqca daha çox itirəcəyini başa düşəcək”

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