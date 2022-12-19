Коротченко: Заявления против территориальной целостности Азербайджана недопустимы

Любые заявления, ставящие под сомнение территориальную целостность Азербайджана, противоречат базовым договоренностям Москвы и Баку.

Любые заявления, ставящие под сомнение территориальную целостность Азербайджана, противоречат базовым

договоренностям Москвы и Баку.

Об этом российскому бюро Report заявил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Как известно, отношения между Россией и Азербайджаном, основаны в первую очередь на базовых документах, которые подписаны президентами двух наших стран. Одним из главных таких документов является декларация о союзническом взаимодействии между Москвой и Баку. Любые заявления, звучащие публично в российском медиапространства и касающиеся, как покушения на территориальную целостность Азербайджана, так и призывы к тем либо иным недружественным акциям, которые, по мнению воспаленных умов, Россия должна провести против Азербайджана, безусловно, противоречит этим базовым договоренностям", - заявил Коротченко.

Он отметил, что поддерживать призывы провокационного характера контрпродуктивно: "Когда некоторые персонажи заявляют, что Россия должна нанести удар по ключевым объектам нефтегазовой структуры Азербайджана, для того, чтобы поддержать сепаратистов в Карабахе, я думаю, что на это должна последовать реакция российских правоохранительных органов и структур, поскольку, это фактически призыв к международному терроризму. Разделять, а тем более поддерживать призывы провокационного плана абсолютно контрпродуктивно" , - заключил эксперт.

Ранее ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров, был уволен за провокационные высказывания в адрес Азербайджана. В прошедшую пятницу в эфире одного из российских телеканалов М.Александров допустил высказывания, наносящие ущерб отношениям России и Азербайджана.

Александров предложил нанести ракетный удар по Азербайджану. По его мнению, таким образом можно остановить поставки азербайджанской нефти на Запад и вызвать рост цен на углеводороды и также поможет решить вопрос с акцией протеста на дороге Лачин-Ханкенди, которую он расценил как "провокацию против российских миротворцев".