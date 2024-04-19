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Погранслужбы Азербайджана и Армении будут размещены на согласованных участках границы одновременно

Погранслужбы Азербайджана и Армении будут размещены на согласованных участках границы одновременно Азербайджан и Армения одновременно и параллельно разместят свои пограничные службы на согласованных отрезках линии границы.
Внешняя политика
19 апреля 2024 г. 17:41
Погранслужбы Азербайджана и Армении будут размещены на согласованных участках границы одновременно

Азербайджан и Армения одновременно и параллельно разместят свои пограничные службы на согласованных отрезках границы.

Как сообщает Report, решение принято по итогам восьмой встречи комиссий по делимитации Азербайджана и Армении, состоявшейся 19 апреля на границе двух стран.

"Согласовали, что Стороны обратятся к своим Правительствам с целью принятия мер для одновременного и параллельного размещения своих пограничных служб на согласованных отрезках линии границы. Так же согласовали, что до полного завершения процесса делимитации, указанные в Протоколе-описании отрезки линии границы будут считаться делимитированными", - говорится в сообщении Госкомиссии по делимитации государственной границы Азербайджана.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Armenia to deploy their border services simultaneously and in parallel on agreed sections of border line
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Ermənistan sərhəd xəttinin razılaşdırılmış hissələrində öz sərhəd xidmətlərini eyni vaxtda və paralel yerləşdirəcəklər

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