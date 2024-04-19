Погранслужбы Азербайджана и Армении будут размещены на согласованных участках границы одновременно

Азербайджан и Армения одновременно и параллельно разместят свои пограничные службы на согласованных отрезках линии границы.

Азербайджан и Армения одновременно и параллельно разместят свои пограничные службы на согласованных отрезках границы.

Как сообщает Report, решение принято по итогам восьмой встречи комиссий по делимитации Азербайджана и Армении, состоявшейся 19 апреля на границе двух стран.

"Согласовали, что Стороны обратятся к своим Правительствам с целью принятия мер для одновременного и параллельного размещения своих пограничных служб на согласованных отрезках линии границы. Так же согласовали, что до полного завершения процесса делимитации, указанные в Протоколе-описании отрезки линии границы будут считаться делимитированными", - говорится в сообщении Госкомиссии по делимитации государственной границы Азербайджана.