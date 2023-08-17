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Погранично-пропускной пункт "Лачын" создан с целью защиты Азербайджаном своего суверенитета и обеспечения безопасности

Погранично-пропускной пункт "Лачын" создан с целью защиты Азербайджаном своего суверенитета и обеспечения безопасности Так называемый "Лачынский коридор" является дорогой на суверенной территории Азербайджана, он не имеет какого-либо экстратерриториального статуса и, согласно трехстороннему Заявлению от 10 ноября 2020 года, предназначен в первую очередь для перевозки граж
Внешняя политика
17 августа 2023 г. 01:08
Погранично-пропускной пункт Лачын создан с целью защиты Азербайджаном своего суверенитета и обеспечения безопасности

Так называемый "Лачынский коридор" является дорогой на суверенной территории Азербайджана, он не имеет какого-либо экстратерриториального статуса и, согласно трехстороннему Заявлению от 10 ноября 2020 года, предназначен в первую очередь для перевозки граждан, грузов, проезда транспортных средств. Азербайджан, оставаясь приверженным своим обязательствам по трехстороннему Заявлению, дал разрешение на передвижение по этой дороге.

Как передает Report, об этом заявил постоянный представитель Азербайджанской Республики в ООН Яшар Алиев во время выступления на экстренном заседании Совета Безопасности ООН по обсуждению "гуманитарного кризиса", якобы возникшего в Карабахском регионе Азербайджана.

"Погранично-пропускной пункт создан в рамках основополагающего права защиты Азербайджаном своего суверенитета и обеспечения безопасности, предназначен для пресечения ротации Арменией около 10 тысяч военнослужащих, незаконно дислоцированных на территории Азербайджана, предотвращения переброски оружия, боеприпасов, мин и иностранных террористов, а также злоупотребления указанным маршрутом в целях незаконной добычи и вывоза природных ресурсов с этой территории. Международный суд ООН единогласно принятым решением от 6 июля 2023 года отклонил требование Армении о принятии временных мер по упразднению контрольно-пропускного пункта, решительно опровергнув утверждения армянской стороны о незаконности пропускного пункта "Лачын", - подчеркнул Я.Алиев.

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