Пограничная авантюра ЕС - "миссия" на этот раз побывала в направлении Газаха и Губадлы

Авантюрные действия "наблюдательной миссии" Европейского Союза (ЕС) в Армении на условной границе с Азербайджаном продолжаются.

Авантюрные действия "наблюдательной миссии" Европейского Союза (ЕС) в Армении на условной границе с Азербайджаном продолжаются.

Согласно кадрам, оказавшимся в распоряжении Report, на этот раз группа побывала в приграничных с Газахским и Губадлинским районами территориях.

На кадрах видно, что члены миссии ЕС, размещенной на условной границе между Арменией и Азербайджаном, с помощью бинокля наблюдали за территорией Азербайджана.

Азербайджанская сторона внимательно следит за деятельностью миссии. Азербайджан неоднократно выражал недовольство этой ситуацией и отмечал, что миссия ЕС действует без согласования с Баку.



