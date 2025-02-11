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Пограничная авантюра ЕС - "миссия" на этот раз побывала в направлении Газаха и Губадлы

Пограничная авантюра ЕС - "миссия" на этот раз побывала в направлении Газаха и Губадлы Авантюрные действия "наблюдательной миссии" Европейского Союза (ЕС) в Армении на условной границе с Азербайджаном продолжаются.
Внешняя политика
11 февраля 2025 г. 18:06
Пограничная авантюра ЕС - миссия на этот раз побывала в направлении Газаха и Губадлы

Авантюрные действия "наблюдательной миссии" Европейского Союза (ЕС) в Армении на условной границе с Азербайджаном продолжаются.

Согласно кадрам, оказавшимся в распоряжении Report, на этот раз группа побывала в приграничных с Газахским и Губадлинским районами территориях.

На кадрах видно, что члены миссии ЕС, размещенной на условной границе между Арменией и Азербайджаном, с помощью бинокля наблюдали за территорией Азербайджана.

Азербайджанская сторона внимательно следит за деятельностью миссии. Азербайджан неоднократно выражал недовольство этой ситуацией и отмечал, что миссия ЕС действует без согласования с Баку.

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Версия на английском языке ФотоBorder adventure - 'EU mission' in vicinity of Azerbaijan's Gazakh and Gubadli districts
Версия на азербайджанском языке ФотоAİ-nin sərhəd avantürası - "missiya" bu dəfə Qazax və Qubadlı istiqamətinə gəlib - VİDEO

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