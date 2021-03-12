Подведены итоги экономического форума стран СНГ

11-12 марта в Москве к 30-летию Содружества Независимых Государств прошел экономический форум.

11-12 марта в Москве к 30-летию Содружества Независимых Государств прошел экономический форум.

Как сообщает российское бюро Report, основными задачами Форума стали предметное обсуждение актуальных экономических задач, совместный поиск путей их решения в целях расширения и укрепления партнерского взаимодействия государств – участников СНГ, обеспечение поступательной динамики развития, повышение благосостояния и качества жизни граждан.

Ключевым событием Форума стала пленарная дискуссия, в ходе которой ее председатель Д.А.Трофилов представил результаты деятельности СНГ в канун 30-летнего юбилея как действенной интеграционной структуры, которая ориентирована на сохранение и углубление многосторонних связей, создание благоприятных условий для устойчивого экономического развития и повышения уровня жизни граждан государств. Он подчеркнул, что страны СНГ располагают значительным ресурсным потенциалом. Именно в этих странах производится 4,5% мирового валового внутреннего продукта.

Также участниками Форума были обозначены такие перспективные шаги, как расширение многосторонней научно-производственной кооперации, долгосрочная поддержка важнейших инвестиционных проектов, развитие инновационной сферы, внедрение передовых информационных технологий. Путь цифровизации был определен в качестве одного из наиболее значимых.

Международный туристический конгресс позволил предметно обсудить комплекс прикладных задач реализации проектов в сфере туризма СНГ и их конкретных технических аспектов.

Международный экономический форум СНГ 2021 года позволил всесторонне обсудить насущные вопросы взаимодействия управленческих и деловых структур, экспертного сообщества государств – участников СНГ в экономике с учетом современных тенденций мирового и регионального развития.