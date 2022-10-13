О нас

Подтверждено, что автомобиль посольства Азербайджана в США был обстрелян из пневматического оружия

Подтверждено, что автомобиль посольства Азербайджана в США был обстрелян из пневматического оружия "Сотрудники спецслужб США были приглашены в посольство Азербайджана в Вашингтоне, которым было предоставлено видео с камер наблюдения. Подтверждено, что служебная машина посольства была обстреляна из пневматического оружия BB Gun, расследование продолжает
Внешняя политика
13 октября 2022 г. 07:11
Подтверждено, что автомобиль посольства Азербайджана в США был обстрелян из пневматического оружия

"Сотрудники спецслужб США были приглашены в посольство Азербайджана в Вашингтоне, которым было предоставлено видео с камер наблюдения. Подтверждено, что служебная машина посольства была обстреляна из пневматического оружия BB Gun, расследование продолжается".

Об этом местному бюро Report заявил первый секретарь посольства Азербайджана в США Тогрул Алиев.

Дипломат сообщил, что инцидент произошел в ночь с 10 на 11 октября в Вашингтоне в 00:16 по американскому времени, и, к счастью, в служебной машине никого не было: "Сотрудники посольства приехали в посольство и через несколько минут после входа в здание они услышали выстрелы, а когда вышли, то обнаружили, что стекло машины разбито. На место происшествия были вызваны сотрудники спецслужб. Установлено, что автомобиль был обстрелян из пневматического огнестрельного оружия".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın ABŞ-dakı səfirliyinin avtomobilinə pnevmatik silahdan atəş açıldığı təsdiqlənib

Экслюзивные новости

Заместитель генсека ОТГ: Азербайджан играет объединяющую роль в тюркском мире
Заместитель генсека ОТГ: Азербайджан играет объединяющую роль в тюркском мире
12 октября 2022 г. 11:35
Минздрав о нехватке медикаментов 
Минздрав о нехватке медикаментов 
12 октября 2022 г. 10:52
MEDİA: После внедрения Реестра медиа начнется прием заявок
MEDİA: После внедрения Реестра медиа начнется прием заявок
11 октября 2022 г. 19:23
Подоляк: Целью атак России были исключительно гражданские объекты
Подоляк: Целью атак России были исключительно гражданские объекты
10 октября 2022 г. 16:42
Вице-премьер Молдовы: Детали соглашения о поставках газа из Азербайджана прорабатываются
ФотоВице-премьер Молдовы: Детали соглашения о поставках газа из Азербайджана прорабатываются
10 октября 2022 г. 15:47
В Баку с директорами 16 школ расторгнуты трудовые договора по достижению предельного возраста
В Баку с директорами 16 школ расторгнуты трудовые договора по достижению предельного возраста
7 октября 2022 г. 16:08
Защитники Азовстали - азербайджанцы: Никто не собирался сдаваться
Защитники "Азовстали" - азербайджанцы: Никто не собирался сдаваться
7 октября 2022 г. 11:18
Гриффитс: Гордимся участием в восстановлении освобожденных земель Азербайджана
Гриффитс: Гордимся участием в восстановлении освобожденных земель Азербайджана
6 октября 2022 г. 16:55
Швейцарская компания заинтересована в углублении сотрудничества с Азербайджаном на освобожденных территориях
Швейцарская компания заинтересована в углублении сотрудничества с Азербайджаном на освобожденных территориях
6 октября 2022 г. 16:36
Посол Польши: Скорость восстановления освобожденных территорий Азербайджана впечатляет
Посол Польши: Скорость восстановления освобожденных территорий Азербайджана впечатляет
6 октября 2022 г. 15:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi