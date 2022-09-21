Подписаны протокол и конвенция между государствами-членами ГУАМ

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял участие в 39-м заседании Совета министров иностранных дел Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ в рамках недели высокого уровня 77-ой сессии Генеральной Ассамбл

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял участие в 39-м заседании Совета министров иностранных дел Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ в рамках недели высокого уровня 77-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как передает Report, в заседании совета также приняли участие министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Выступивший в ходе встречи министр Джейхун Байрамов поделился своим мнением о работе и перспективах ГУАМ в сферах торговли, транспорта и связи, межпарламентского сотрудничества, а также отметил важность сотрудничества в рамках организации.

В ходе встречи государства-члены подписали "Протокол о правилах определения страны происхождения товаров к Соглашению о создании зоны свободной торговли" и "Конвенцию Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ о взаимной помощи в области консульских вопросов".