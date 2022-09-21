О нас

Подписаны протокол и конвенция между государствами-членами ГУАМ

Подписаны протокол и конвенция между государствами-членами ГУАМ Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял участие в 39-м заседании Совета министров иностранных дел Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ в рамках недели высокого уровня 77-ой сессии Генеральной Ассамбл
Внешняя политика
21 сентября 2022 г. 01:36
Подписаны протокол и конвенция между государствами-членами ГУАМ

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял участие в 39-м заседании Совета министров иностранных дел Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ в рамках недели высокого уровня 77-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как передает Report, в заседании совета также приняли участие министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Выступивший в ходе встречи министр Джейхун Байрамов поделился своим мнением о работе и перспективах ГУАМ в сферах торговли, транспорта и связи, межпарламентского сотрудничества, а также отметил важность сотрудничества в рамках организации.

В ходе встречи государства-члены подписали "Протокол о правилах определения страны происхождения товаров к Соглашению о создании зоны свободной торговли" и "Конвенцию Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ о взаимной помощи в области консульских вопросов".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке GUAM-a üzv dövlətlər arasında protokol və konvensiya imzalanıb - FOTO

Экслюзивные новости

Азеристиликтеджхизат и Азеригаз достигли новых соглашений
Фото"Азеристиликтеджхизат" и "Азеригаз" достигли новых соглашений
20 сентября 2022 г. 17:55
В Азербайджане в связи с Днем памяти пройдет ряд мероприятий
В Азербайджане в связи с Днем памяти пройдет ряд мероприятий
20 сентября 2022 г. 17:22
Герои сентябрьских боев: Мы преподали армянам хороший урок
ФотоГерои сентябрьских боев: Мы преподали армянам хороший урок
19 сентября 2022 г. 19:50
В Азербайджане 2 355 поступивших в вузы абитуриентов отказались от обучения
В Азербайджане 2 355 поступивших в вузы абитуриентов отказались от обучения
16 сентября 2022 г. 17:39
Генпрокуратура: Расследуются первое и второе видео брата шехида, распространенное в соцсети
Генпрокуратура: Расследуются первое и второе видео брата шехида, распространенное в соцсети
16 сентября 2022 г. 17:11
Министерство дало поручение директорам школ в связи с новой формой
Министерство дало поручение директорам школ в связи с новой формой
12 сентября 2022 г. 15:17
В Милли Меджлисе обсудят законопроект Об органическом производстве
В Милли Меджлисе обсудят законопроект "Об органическом производстве"
12 сентября 2022 г. 11:36
Депутат Верховной Рады: Украина проведет зиму без российских энергоносителей
Депутат Верховной Рады: Украина проведет зиму без российских энергоносителей
9 сентября 2022 г. 19:22
Губернатор Астрахани: С партнерами из Азербайджана обсуждаем условия инвестиционных контрактов
Губернатор Астрахани: С партнерами из Азербайджана обсуждаем условия инвестиционных контрактов
9 сентября 2022 г. 16:54
Одиль Рено-Бассо: ЕБРР поддерживает развитие ВИЭ в Азербайджане
Одиль Рено-Бассо: ЕБРР поддерживает развитие ВИЭ в Азербайджане
9 сентября 2022 г. 13:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi