Подписаны документы между Азербайджаном, Турцией и Туркменистаном

14 декабря после встречи президентов Ильхама Алиева, Реджепа Тайипа Эрдогана и Сердара Бердымухамедова в расширенном составе в городе Туркменбаши были подписаны документы между Азербайджаном, Турцией и Туркменистаном.

14 декабря после встречи президентов Ильхама Алиева, Реджепа Тайипа Эрдогана и Сердара Бердымухамедова в расширенном составе в городе Туркменбаши были подписаны документы между Азербайджаном, Турцией и Туркменистаном.

Как сообщает Report, сначала было принято Совместное заявление первого Саммита глав государств Азербайджанской Республики, Турецкой Республики и Республики Туркменистан.

"Межправительственное соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве" подписали заместитель председателя Кабинета Министров Туркменистана Батыр Атдаев, министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министр торговли Турецкой Республики Мехмет Муш.

"Межправительственную Рамочную программу по сотрудничеству в области науки, образования и культуры на 2023-2025 годы" подписали заместитель председателя Кабинета Министров Туркменистана Нурмухаммед Аманнепесов, министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу.

"Межправительственный меморандум о взаимопонимании по созданию Совместной консультативной комиссии по таможенному сотрудничеству" подписали председатель Государственного таможенного комитета Туркменистана Максат Худайкулиев, министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министр торговли Турецкой Республики Мехмет Муш.

"Межведомственный Меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества в области энергетики" подписали председатель государственного концерна "Туркменгаз" Батыр Аманов, министр энергетики Азербайджанской Республики Пярвиз Шахбазов и министр энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Фатих Донмез.

"Межведомственный Меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества в области транспорта" подписали генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана Мамедхан Чакыев, министр цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики Рашад Набиев и министр транспорта и инфраструктуры Турецкой Республики Адиль Караисмаилоглу.