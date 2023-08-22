Подписаны азербайджано-узбекские документы

Подписаны азербайджано-узбекские документы

22 августа после завершения встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в расширенном составе состоялась церемония подписания азербайджано-узбекских документов, сообщает Report.

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22 августа после завершения встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в расширенном составе состоялась церемония подписания азербайджано-узбекских документов, сообщает Report. Подпишитесь на наш Telegram канал

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