Подписаны азербайджано-узбекские документы

22 августа после завершения встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в расширенном составе состоялась церемония подписания азербайджано-узбекских документов, сообщает Report.
Подписаны азербайджано-узбекские документыПодписаны азербайджано-узбекские документы 22 августа после завершения встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в расширенном составе состоялась церемония подписания азербайджано-узбекских документов, сообщает Report.
Внешняя политика
22 августа 2023 г. 19:48
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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan-Özbəkistan sənədləri imzalanıb - YENİLƏNİB
Версия на английском языке Azerbaijan, Uzbekistan sign documents