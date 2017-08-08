Подписаны азербайджано-туркменские документы - ДОПОЛНЕНО

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Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ 8 августа с участием президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова состоялась церемония подписания азербайджано-туркменских документов.

Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписали "Декларацию о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Туркменистаном".

Протокол о внесении дополнений и изменений в "Соглашение об организации грузоперевозок, эксплуатации, пономерном учете грузовых вагонов и контейнеров, расчетах за их эксплуатацию в международном прямом железнодорожно-паромном сообщении через порты Баку (Азербайджанская Республика) и Туркменбаши (Туркменистан)" подписали председатель Закрытого акционерного общества "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов и министр железных дорог Туркменистана Дерьягулы Башимов.

"Меморандум о сотрудничестве между министерством налогов Азербайджанской Республики и министерством финансов Туркменистана в области деятельности налоговых органов" подписали министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и министр финансов Туркменистана Гочмырат Мырадов.

"Соглашение между министерством культуры и туризма Азербайджанской Республики и Государственным комитетом Туркменистана по туризму о сотрудничестве в области туризма" подписали министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и председатель Государственного комитета Туркменистана по туризму Сердар Чолуков.

"Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Туркменистана о сотрудничестве в области морского торгового судоходства» подписали председатель Закрытого акционерного общества "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" Рауф Велиев и председатель Государственной службы морского и речного транспорта Туркменистана Аманмырат Гурдов.

"Соглашение о сотрудничестве между министерством внутренних дел Азербайджанской Республики и министерством внутренних дел Туркменистана" подписали министр внутренних дел Азербайджана Рамиль Усубов и министр внутренних дел Туркменистана Исгендер Муликов.

"Соглашение о сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Туркменистана в области ветеринарии" и "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Туркменистана о сотрудничестве в области карантина растений" подписали министр сельского хозяйства Азербайджана Гейдар Асадов и министр сельского и водного хозяйства Нурсахет Сапардурдыев.

"Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Туркменистана о сотрудничестве в области защиты авторского права и смежных прав" и "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Туркменистана о сотрудничестве в области защиты промышленной собственности" подписали министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев и министр экономики и развития Туркменистана Батыр Базаров.

"Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Туркменистана о сотрудничестве в области гражданской обороны, предотвращения и устранения чрезвычайных ситуаций" подписали министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров и заместитель министра обороны Туркменистана, начальник Управления по чрезвычайным ситуациям Юсуп Мухаммедгулыев.

"Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Туркменистана о сотрудничестве в области охраны окружающей среды" подписали министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и председатель Государственного комитета Туркменистана по окружающей среде и земельным ресурсам Батырмырат Оразмырадов.

"Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Туркменистана о сотрудничестве в области культуры" подписали министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и временно исполняющий обязанности министра культуры Туркменистана Атагельды Шамырадов.

"Меморандум о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Туркменистана по дальнейшему развитию сотрудничества в энергетической сфере" подписали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов и заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Максад Бабаев.