Подписаны азербайджано-турецкие документы

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ 25 апреля в Анкаре с участием президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана состоялась церемония подписания документов.

Как сообщает Report, церемония прошла после седьмого заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция.

С азербайджанской и турецкой стороны документы подписали Эльмар Мамедъяров, Рамин Гулузаде, Шахин Мустафаев, Абульфас Гараев, Закир Гасанов, Мевлют Чавушоглу, Хулуси Акар и другие.

Кроме того, президенты Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган подписали протокол седьмого заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция.