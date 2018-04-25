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    Подписаны азербайджано-турецкие документы

    Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ 25 апреля в Анкаре с участием президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана состоялась церемония подписания документов.

    Как сообщает Report, церемония прошла после седьмого заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция.

    С азербайджанской и турецкой стороны документы подписали Эльмар Мамедъяров, Рамин Гулузаде, Шахин Мустафаев, Абульфас Гараев, Закир Гасанов, Мевлют Чавушоглу, Хулуси Акар и другие.

    Кроме того, президенты Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган подписали протокол седьмого заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция.

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