Подписаны азербайджано-польские документы

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Сегодня по окончании встречи в расширенном составе с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Польши Анджея Дуды состоялась церемония подписания документов.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев и президент Анджей Дуда подписали «Совместную декларацию о Дорожной карте по стратегическому партнерству и экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Польша».

«Протокол между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Польша о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Польша в оборонной сфере, подписанное 30 марта 2005 года в городе Варшава» подписали министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и заместитель министра обороны Польши Томаш Штатловский.

«Меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества между Министерством энергетики Азербайджанской Республики и Министерством энергетики Республики Польша в области энергетики» подписали министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и заместитель министра энергетики Михал Куртика.

«Меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества между Министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики и Министерством инфраструктуры и строительства, Министерством морской экономики и внутренней навигации Республики Польша в области транспорта и транспортной инфраструктуры» подписали министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде и министр инфраструктуры и строительства Польши Анджей Адамчек и министр морской экономики и внутренней навигации Польши Марек Грубарчек.

«Меморандум о взаимопонимании между Бакинской высшей школой нефти Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики и Университетом науки и технологий AGH» подписали вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики Эльшад Насиров и проректор Университета науки и технологий Польши Йеже Лис.

«Меморандум о взаимопонимании относительно стратегического сотрудничества между Закрытым акционерным обществом «Азербайджанские железные дороги» и Акционерным обществом «Польские государственные железные дороги» подписали председатель Закрытого акционерного общества «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов и генеральный исполнительный директор Акционерного общества «Польские государственные железные дороги» Кшиштоф Маминский.