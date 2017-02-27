 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Азербайджан и Катар подписали ряд документов

    Информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана

    Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня состоялась церемония подписания азербайджано-катарских документов с участием президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и эмира Государства Катар шейха Тамима бин Хамада Аль Тани.

    Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана. 

    "Меморандум взаимопонимания между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Государства Катар о сотрудничестве в области культуры" подписали министр культуры и спорта Катара Салах бин Ганим бин Нассер Аль Али и министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

    "Меморандум взаимопонимания между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Государства Катар о сотрудничестве в области молодежи и спорта" подписали министр культуры и спорта Катара Салах бин Ганим бин Нассер Аль Али и министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

    "Меморандум взаимопонимания между ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" и Компанией по управлению портами Катара "MWANİ Qatar" подписали министр транспорта и связи Катара Джассем бин Саиф Аль Сулаити и министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

    "Меморандум взаимопонимания между Администрацией гражданской авиации Азербайджанской Республики и Администрацией гражданской авиации Государства Катар" подписали министр транспорта и связи Катара Джассем бин Саиф Аль Сулаити и министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

    "Дополнительный протокол к Соглашению между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Государства Катар о воздушных перевозках" подписали министр транспорта и связи Катара Джассем бин Саиф Аль Сулаити и министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров.

    "Меморандум взаимопонимания между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Государства Катар о сотрудничестве в области защиты дикой природы, находящейся под угрозой исчезновения, и охраны ее естественной среды" подписали министр муниципалитета и экологии Катара Мохаммед бин Абдулла Аль Румаихи и министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi