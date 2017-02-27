Азербайджан и Катар подписали ряд документов

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня состоялась церемония подписания азербайджано-катарских документов с участием президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и эмира Государства Катар шейха Тамима бин Хамада Аль Тани.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

"Меморандум взаимопонимания между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Государства Катар о сотрудничестве в области культуры" подписали министр культуры и спорта Катара Салах бин Ганим бин Нассер Аль Али и министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

"Меморандум взаимопонимания между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Государства Катар о сотрудничестве в области молодежи и спорта" подписали министр культуры и спорта Катара Салах бин Ганим бин Нассер Аль Али и министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

"Меморандум взаимопонимания между ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" и Компанией по управлению портами Катара "MWANİ Qatar" подписали министр транспорта и связи Катара Джассем бин Саиф Аль Сулаити и министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

"Меморандум взаимопонимания между Администрацией гражданской авиации Азербайджанской Республики и Администрацией гражданской авиации Государства Катар" подписали министр транспорта и связи Катара Джассем бин Саиф Аль Сулаити и министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

"Дополнительный протокол к Соглашению между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Государства Катар о воздушных перевозках" подписали министр транспорта и связи Катара Джассем бин Саиф Аль Сулаити и министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров.

"Меморандум взаимопонимания между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Государства Катар о сотрудничестве в области защиты дикой природы, находящейся под угрозой исчезновения, и охраны ее естественной среды" подписали министр муниципалитета и экологии Катара Мохаммед бин Абдулла Аль Румаихи и министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров.