Подписаны азербайджано-афганские документы

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня с участием президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Исламской Республики Афганистан Мохаммада Ашрафа Гани состоялась церемония подписания азербайджано-афганских документов.

Как сообщает Report, "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Исламской Республики Афганистан о сотрудничестве в торгово-экономической сфере" подписали министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев и министр финансов Афганистана Эклиль Ахмад Хакими.

"Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Исламской Республики Афганистан о поощрении и взаимной защите инвестиций" подписали министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев и министр финансов Афганистана Эклиль Ахмад Хакими.

"Соглашение между Министерством образования Азербайджанской Республики и Министерством высшего образования Исламской Республики Афганистан о сотрудничестве в сфере образования" подписали министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и министр иностранных дел Афганистана Салахуддин Раббани.

"Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Исламской Республики Афганистан в сфере безопасности и правоохранительной деятельности" подписали министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и министр иностранных дел Афганистана Салахуддин Раббани.

"Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Исламской Республики Афганистан об авиационных услугах" подписали министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и министр иностранных дел Афганистана Салахуддин Раббани.