 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Подписано совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между Азербайджаном и Палау

    Документ подписали постоянные представители двух стран при ООН

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ 1 февраля в Нью-Йорке подписано совместное коммюнике об установлении дипломатических связей между Азербайджанской Республикой и Республикой Палау.

    Как передает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно документу, установление дипломатических связей исходит из желания поощрять сотрудничество и взаимопонимание между двумя странами и народами. Руководствующими принципами будут общепризнанные нормы и принципы Устава ООН и международного права, в частности территориальная целостность, суверенитет государств и невмешательство во внутренние дела государств.

    Документ подписали постоянные представители двух стран при ООН Яшар Алиев и Нгедикес Олаи Улудонг.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi