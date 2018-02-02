Подписано совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между Азербайджаном и Палау

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ 1 февраля в Нью-Йорке подписано совместное коммюнике об установлении дипломатических связей между Азербайджанской Республикой и Республикой Палау.

Как передает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно документу, установление дипломатических связей исходит из желания поощрять сотрудничество и взаимопонимание между двумя странами и народами. Руководствующими принципами будут общепризнанные нормы и принципы Устава ООН и международного права, в частности территориальная целостность, суверенитет государств и невмешательство во внутренние дела государств.

Документ подписали постоянные представители двух стран при ООН Яшар Алиев и Нгедикес Олаи Улудонг.