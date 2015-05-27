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    Подписано соглашение о выделении Азербайджаном средств на реставрацию крепости в Болгарии

    Фонд Гейдара Алиева выделит 1,4 млн. долларов США

    Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ В Софии состоялось подписание соглашения о выделении Азербайджаном средств на реставрацию и консервацию крепости Трапезица в Болгарии. Как сообщает Report со ссылкой на  агентство "Фокус", подписание документа прошло в присутствии премьер-министра Болгарии Бойко Борисова и вице-премьера Азербайджана Эльчина Эфендиева в Совете министров после заседания правительства.

    Согласно документу, Фонд Гейдара Алиева выделит 2,5 млн. болгарских левов (1,4 млн. долларов США) на реставрацию крепости и подготовку ее к следующему туристическому сезону. 

    Крепость Трапезица является историческим памятником и располагается на одноименном холме в черте современного болгарского города Велико-Тырново. 

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