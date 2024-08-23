Подписано соглашение о сотрудничестве между Бакинской инициативной группой и НПО Бонайре

Подписано соглашение о сотрудничестве между Бакинской инициативной группой и НПО Бонайре

Между Бакинской инициативной группой (БИГ) и неправительственными организациями острова Бонайре было подписано соглашение о сотрудничестве.

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Между Бакинской инициативной группой (БИГ) и неправительственными организациями острова Бонайре было подписано соглашение о сотрудничестве. Как сообщает Report, документ подписали исполнительный директор БИГ Аббас Аббасов, правозащитник, политический лидер Pueblo Progresivo Uni Джеймс Финис, президент Бонайрского общества по правам человека Давика Жасмин Биссесар. Подписанное соглашение призвано поддержать общий процесс деколонизации в мире, сообщил Аббас Аббасов. Отметим, что 22 августа при совместной организации БИГ и Движения за права человека и перемены Бонайре состоялась конференция под названием "Путь самоопределения острова Бонайре в Генеральной Ассамблее ООН через Баку". Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Фото Baku Initiative Group and Bonaire’s NGOs ink co-op agreement