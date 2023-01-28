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Подписанные между Египтом и Азербайджаном соглашения в области свободной торговли представляют важное значение

Подписанные между Египтом и Азербайджаном соглашения в области свободной торговли представляют важное значение На встречах мы говорили о мерах, направленных на устранение Египтом имеющихся препятствий перед иностранными инвесторами, создание условий для них и дальнейшее упрощение юридических процедур.
Внешняя политика
28 января 2023 г. 18:21
Подписанные между Египтом и Азербайджаном соглашения в области свободной торговли представляют важное значение

На встречах мы говорили о мерах, направленных на устранение Египтом имеющихся препятствий перед иностранными инвесторами, создание условий для них и дальнейшее упрощение юридических процедур.

Как сообщает Report, об этом президент Египта Абдулфаттах ас-Сиси сказал в заявлении для прессы.

"Учитывая то, что Египет является воротами на африканский контингент, мы подчеркнули, что подписанные между нашими странами соглашения в области свободной торговли представляют важное значение. В то же время, отметив наличие прямого авиасообщения между Баку и Шарм-аль-Шейхом, я подчеркнул важность увеличения количества прямых рейсов между двумя странами, что внесет вклад в наше сотрудничество в области экономики и торговли", - подчеркнул, что Президент Абдулфаттах ас-Сиси.

Он отметил, что Египет также поддерживает и впредь будет поддерживать развитие связей между Азербайджаном и Лигой арабских государств.

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Версия на английском языке Issues discussed by Azerbaijani and Egyptian leaders made public 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Misir liderlərinin müzakirə etdikləri məsələlər açıqlanıb

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