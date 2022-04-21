Посол: Декларация вывела сотрудничество Азербайджана и Кыргызстана на беспрецедентный уровень

Подписание Декларации о стратегическом партнерстве вывело сотрудничество Азербайджана и Кыргызстана на беспрецедентный уровень.

Подписание Декларации о стратегическом партнерстве вывело сотрудничество Азербайджана и Кыргызстана на беспрецедентный уровень.

Об этом Report заявил посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Осмоналиев, комментируя визит президента этой страны Садыра Жапарова.

"Визит в Азербайджан носил исторический характер, он был приурочен к 25-й годовщине Договора о дружбе и сотрудничестве и состоялся в канун 30-летия установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Азербайджаном. Между лидерами наших государств состоялось обсуждение широкого спектра вопросов углубления межгосударственных отношений, по ситуации в регионе и актуальным проблемам международного развития", - заявил посол.

По его словам, главным итогом визита является "установление отношений стратегического партнерства, которое вывело кыргызско-азербайджанское сотрудничество на беспрецедентный уровень".

"Как отметил президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, сегодняшние глубинные преобразования в мире дают исторический шанс выстроить отношения нового типа между двумя странами. В свою очередь, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подчеркнул, что "стратегическое партнерство - это и большие преимущества, и большая ответственность", отметил посол.

Кайрат Осмоналиев напомнил, что двусторонние переговоры лидеров двух стран ознаменовались подписанием ряда документов: "В них были определены сферы взаимного интереса, намечены конкретные шаги по реализации достигнутых договоренностей. Полагаю, что созданный Межгосударственный совет является уникальной площадкой, которая позволит наращивать темп взаимодействия между сторонами и повысит эффективность реализации совместных проектов".