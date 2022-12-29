МИД РФ: Подписание декларации вывело отношения Азербайджана и России на новый уровень

Подписание декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией вывело двусторонние отношения на качественно новый уровень.

Подписание декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией вывело двусторонние отношения на качественно новый уровень.

Как передает российское бюро Report, об этом говорится в комментарии МИД РФ об основных внешнеполитических итогах 2022 года.

В ведомстве отметили, что Москва в течении года содействовала нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном: "Россия содействовала комплексной нормализации отношений между Баку и Ереваном, разблокированию м транспортных коммуникаций, делимитации границы, согласованию мирного договора, решению гуманитарных проблем".

22 февраля президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин подписали Декларацию о союзническом взаимодействии. В документе содержится более 40 пунктов по самому широкому кругу взаимодействия.