МИД РФ: Подписание декларации вывело отношения Азербайджана и России на новый уровень

Подписание декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией вывело двусторонние отношения на качественно новый уровень.
Как передает российское бюро Report, об этом говорится в комментарии МИД РФ об основных внешнеполитических итогах 2022 года.
В ведомстве отметили, что Москва в течении года содействовала нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном: "Россия содействовала комплексной нормализации отношений между Баку и Ереваном, разблокированию м транспортных коммуникаций, делимитации границы, согласованию мирного договора, решению гуманитарных проблем".
22 февраля президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин подписали Декларацию о союзническом взаимодействии. В документе содержится более 40 пунктов по самому широкому кругу взаимодействия.