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МИД РФ: Подписание декларации вывело отношения Азербайджана и России на новый уровень

МИД РФ: Подписание декларации вывело отношения Азербайджана и России на новый уровень Подписание декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией вывело двусторонние отношения на качественно новый уровень.
Внешняя политика
29 декабря 2022 г. 14:31
МИД РФ: Подписание декларации вывело отношения Азербайджана и России на новый уровень

Подписание декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией вывело двусторонние отношения на качественно новый уровень.

Как передает российское бюро Report, об этом говорится в комментарии МИД РФ об основных внешнеполитических итогах 2022 года.

В ведомстве отметили, что Москва в течении года содействовала нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном: "Россия содействовала комплексной нормализации отношений между Баку и Ереваном, разблокированию м транспортных коммуникаций, делимитации границы, согласованию мирного договора, решению гуманитарных проблем".

22 февраля президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин подписали Декларацию о союзническом взаимодействии. В документе содержится более 40 пунктов по самому широкому кругу взаимодействия.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: “Bəyannamənin imzalanması Azərbaycan-Rusiya münasibətlərini yeni səviyyəyə yüksəldib”
Версия на английском языке Russian Foreign Ministry: Signing of declaration brought Azerbaijan-Russia relations to new level

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