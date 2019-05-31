Подписаны азербайджано-польские документы

31 мая после завершения встречи в расширенном составе, состоялась церемония подписания азербайджано-польских документов c участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Польши Анджея Дуды.

Как сообщает Report, "Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере фитосанитарии между Агентством продовольственной безопасности Азербайджанской Республики и Государственной инспекцией по защите растений и семеноводству Республики Польша" подписали председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджанской Республики Гошгар Тахмазли и ревизионный инспектор по здоровью растений и семеноводству Республики Польша Анджей Ходковски.

"Меморандум взаимопонимания о сотрудничестве между министерством сельского хозяйства Азербайджанской Республики и министерством сельского хозяйства и развития села Республики Польша" подписали министр сельского хозяйства Азербайджанской Республики Инам Керимов и министр сельского хозяйства и развития села Республики Польша Криштоф Ардановски.

"Соглашение об обмене и взаимной охране секретной информации между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Польша" подписали начальник Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики Мадат Гулиев и заместитель председателя Агентства внутренней безопасности Республики Польша Криштоф Вацлавек.