Подписана декларация о расширении стратегического партнерства между Азербайджаном и Венгрией

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подписали Совместную декларацию о расширении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Венгрией.
Как сообщает Report, подписание состоялось 30 января после завершения в Будапеште встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в расширенном составе.
Отметим, что в ходе визита президента Ильхама Алиева в Венгрию подписано в общей сложности семь двусторонних документов.