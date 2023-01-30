Подписана декларация о расширении стратегического партнерства между Азербайджаном и Венгрией

Подписана декларация о расширении стратегического партнерства между Азербайджаном и Венгрией

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подписали Совместную декларацию о расширении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Венгрией.

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Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подписали Совместную декларацию о расширении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Венгрией. Как сообщает Report, подписание состоялось 30 января после завершения в Будапеште встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в расширенном составе. Отметим, что в ходе визита президента Ильхама Алиева в Венгрию подписано в общей сложности семь двусторонних документов. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram