Подписан протокол 8-го заседания азербайджано-латвийской межправкомиссии

Делегация во главе с сопредседателем азербайджано-латвийской межправительственной комиссии, министром экологии и природных ресурсов Мухтаром Бабаевым совершила рабочий визит в Ригу для участия в 8-м заседании межправкомиссии по экономическому, научно-техн

Делегация во главе с сопредседателем азербайджано-латвийской межправительственной комиссии, министром экологии и природных ресурсов Мухтаром Бабаевым совершила рабочий визит в Ригу для участия в 8-м заседании межправкомиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Азербайджаном и Латвией

Об этом Report сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.

В ходе двусторонних встреч с латвийскими официальными лицами было обсуждено сотрудничество в сферах торговли и инвестиций, науки и образования, туризма, культуры, транспорта, инноваций, сельского хозяйства и продовольственной безопасности, энергетики, охраны окружающей среды и изменения климата.

В то же время по итогам встреч были подписаны протокол 8-го заседания межправкомиссии, Меморандум о взаимопонимании между Агентством продовольственной безопасности Азербайджана и Продовольственной и ветеринарной службой Латвии о сотрудничестве в области продбезопасности, а также двухлетняя рабочая программа (2022-2023 годы) по реализации Соглашения между двумя странами о сотрудничестве в области охраны окружающей среды.