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Подписан протокол 8-го заседания азербайджано-латвийской межправкомиссии

Подписан протокол 8-го заседания азербайджано-латвийской межправкомиссии Делегация во главе с сопредседателем азербайджано-латвийской межправительственной комиссии, министром экологии и природных ресурсов Мухтаром Бабаевым совершила рабочий визит в Ригу для участия в 8-м заседании межправкомиссии по экономическому, научно-техн
Внешняя политика
21 мая 2022 г. 09:25
Подписан протокол 8-го заседания азербайджано-латвийской межправкомиссии

Делегация во главе с сопредседателем азербайджано-латвийской межправительственной комиссии, министром экологии и природных ресурсов Мухтаром Бабаевым совершила рабочий визит в Ригу для участия в 8-м заседании межправкомиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Азербайджаном и Латвией

Об этом Report сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.

В ходе двусторонних встреч с латвийскими официальными лицами было обсуждено сотрудничество в сферах торговли и инвестиций, науки и образования, туризма, культуры, транспорта, инноваций, сельского хозяйства и продовольственной безопасности, энергетики, охраны окружающей среды и изменения климата.

В то же время по итогам встреч были подписаны протокол 8-го заседания межправкомиссии, Меморандум о взаимопонимании между Агентством продовольственной безопасности Азербайджана и Продовольственной и ветеринарной службой Латвии о сотрудничестве в области продбезопасности, а также двухлетняя рабочая программа (2022-2023 годы) по реализации Соглашения между двумя странами о сотрудничестве в области охраны окружающей среды.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Latviya Hökumətlərarası Komissiyasının 8-ci iclas Protokolu imzalanıb

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