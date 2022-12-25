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Подписан План действий по углублению сотрудничества между Азербайджаном и ICESCO

Подписан План действий по углублению сотрудничества между Азербайджаном и ICESCO 24 декабря в штаб-квартире Исламской всемирной организации по вопросам образования, науки и культуры (ICESCO) в Рабате был подписан «План действий по углублению сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Всемирной исламской организацией по вопроса
Внешняя политика
25 декабря 2022 г. 09:50
Подписан План действий по углублению сотрудничества между Азербайджаном и ICESCO

24 декабря в штаб-квартире Исламской всемирной организации по вопросам образования, науки и культуры (ICESCO) в Рабате был подписан "План действий по углублению сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Всемирной исламской организацией по вопросам образования, науки и культуры".

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Согласно документу, планируется осуществление совместных мероприятий в рамках глобального призыва "Мир во имя культуры", инициированного Азербайджанской Республикой в ​​партнерстве с Альянсом цивилизаций ООН и ICESCO. Кроме того, планируется поддержка Программы молодых специалистов ICESCO, а также проектов, которые будут реализованы в сфере информационных технологий, охраны и защиты памятников культурного наследия исламского мира.

План действий подписали со стороны Азербайджана чрезвычайный и полномочный посол нашей страны в Королевстве Марокко Назим Самедов, а со стороны ICESCO - генеральный директор организации Салим аль-Малик.

После церемонии подписания состоялась встреча посла Н.Самедова и аль-Малика. На встрече шла речь о тесном сотрудничестве ICESCO с Азербайджаном, а также обсуждались планы дальнейшего сотрудничества между организацией и МИД Азербайджанской Республики, посольством Азербайджанской Республики в Рабате.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla ICESCO arasında əməkdaşlığın dərinləşdirilməsinə dair Fəaliyyat Planı imzalanıb

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