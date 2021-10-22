О нас
Report Georgia
Аудио новости

Подписан меморандум по содействию корпоративной устойчивости в Азербайджане

Подписан меморандум по содействию корпоративной устойчивости в Азербайджане В Баку подписан меморандум о взаимопонимании по содействию корпоративной устойчивости в Азербайджане между ООН, Фондом развития предпринимательства при министерстве экономики Азербайджана и Агентством по развитию малого и среднего бизнеса.
Внешняя политика
22 октября 2021 г. 10:24
Подписан меморандум по содействию корпоративной устойчивости в Азербайджане

В Баку подписан меморандум о взаимопонимании по содействию корпоративной устойчивости в Азербайджане между ООН, Фондом развития предпринимательства при министерстве экономики Азербайджана и Агентством по развитию малого и среднего бизнеса.

Как сообщает Report, документ подписан между резидентом-координатором ООН в Азербайджане Владанкой Андреевой, председателем правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Орханом Мамедовым и председателем правления Фонда развития предпринимательства Османом Халиевым.

Меморандум нацелен на достижение пяти национальных приоритетов социально-экономического развития Азербайджана: укрепления бизнеса в обществе, улучшения взаимодействия между предпринимателями и государством, создания сильных бизнес-моделей в постпандемийный период COVID-19 и расширение возможностей выхода на зарубежные рынки.

Как заявила после подписания резидент-координатор ООН В. Андреева, меморандум предусмотрен на ближайшие три года. Документ будет содействовать содействовать восстановлению экономики после пандемии, а также позволит Азербайджану достичь Целей в области устойчивого развития.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan BMT ilə yeni sənəd imzalayıb

Самое важное

Год назад Азербайджан взял под полный контроль свою границу с Ираном
ВидеоГод назад Азербайджан взял под полный контроль свою границу с Ираном
22 октября 2021 г. 00:00
Председатель ПА ОБСЕ: Мы придаем большое значение сотрудничеству с Азербайджаном
ФотоПредседатель ПА ОБСЕ: Мы придаем большое значение сотрудничеству с Азербайджаном
21 октября 2021 г. 22:20
Минобороны: В настоящее время 6 военнослужащих считаются пропавшими без вести
Минобороны: В настоящее время 6 военнослужащих считаются пропавшими без вести
21 октября 2021 г. 17:32
АКР и ПЕА проведут видеоконференцию в связи с первой годовщиной Победы в Карабахе
АКР и ПЕА проведут видеоконференцию в связи с первой годовщиной Победы в Карабахе
21 октября 2021 г. 12:40
Президент: Мы начали процесс подачи в суд на компании, участвовавшие в незаконной эксплуатации месторождения Вежнели
Президент: Мы начали процесс подачи в суд на компании, участвовавшие в незаконной эксплуатации месторождения Вежнели
20 октября 2021 г. 20:58
Глава государства: В Зангилане будет создан современный транспортно-логистический центр
Глава государства: В Зангилане будет создан современный транспортно-логистический центр
20 октября 2021 г. 20:44
Президент: Последние события, связанные с открытием Зангезурского коридора, показывают, что мы достигаем желаемого
Президент: Последние события, связанные с открытием Зангезурского коридора, показывают, что мы достигаем желаемого
20 октября 2021 г. 20:36
Президент: Мы усилили нашу армию, укрепили экономику и добились исторической справедливости
Президент: Мы усилили нашу армию, укрепили экономику и добились исторической справедливости
20 октября 2021 г. 20:29
Глава государства: После 27 лет армянской оккупации Зангилан вернулся на Родину
Глава государства: После 27 лет армянской оккупации Зангилан вернулся на Родину
20 октября 2021 г. 20:22
Ильхам Алиев: Это наша победа, победа азербайджанского народа
Ильхам Алиев: Это наша победа, победа азербайджанского народа
20 октября 2021 г. 20:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi