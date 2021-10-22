Подписан меморандум по содействию корпоративной устойчивости в Азербайджане

В Баку подписан меморандум о взаимопонимании по содействию корпоративной устойчивости в Азербайджане между ООН, Фондом развития предпринимательства при министерстве экономики Азербайджана и Агентством по развитию малого и среднего бизнеса.

В Баку подписан меморандум о взаимопонимании по содействию корпоративной устойчивости в Азербайджане между ООН, Фондом развития предпринимательства при министерстве экономики Азербайджана и Агентством по развитию малого и среднего бизнеса.

Как сообщает Report, документ подписан между резидентом-координатором ООН в Азербайджане Владанкой Андреевой, председателем правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Орханом Мамедовым и председателем правления Фонда развития предпринимательства Османом Халиевым.

Меморандум нацелен на достижение пяти национальных приоритетов социально-экономического развития Азербайджана: укрепления бизнеса в обществе, улучшения взаимодействия между предпринимателями и государством, создания сильных бизнес-моделей в постпандемийный период COVID-19 и расширение возможностей выхода на зарубежные рынки.

Как заявила после подписания резидент-координатор ООН В. Андреева, меморандум предусмотрен на ближайшие три года. Документ будет содействовать содействовать восстановлению экономики после пандемии, а также позволит Азербайджану достичь Целей в области устойчивого развития.