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Подписан Меморандум о взаимопонимании между МИД Азербайджана и Уганды

Подписан Меморандум о взаимопонимании между МИД Азербайджана и Уганды На встрече министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова с главой МИД Республики Уганда Джедже Одонго в рамках министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения (ООД) был подписан Меморандум о взаимопонимании кас
Внешняя политика
6 июля 2023 г. 21:47
Подписан Меморандум о взаимопонимании между МИД Азербайджана и Уганды

На встрече министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова с главой МИД Республики Уганда Джедже Одонго в рамках министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения (ООД) был подписан Меморандум о взаимопонимании касательно политконсультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

Как сообщили Report в азербайджанском МИД, на встрече были обсуждены вопросы текущей повестки двустороннего и многостороннего сотрудничества между двумя странами.

Дж.Байрамов с благодарностью вспомнил о поддержке, оказанной угандийской стороной Азербайджану в период его председательства. В этой связи он отметил, что Азербайджан окажет непосредственную поддержку председательству Уганды в Движении в качестве члена тройки. Отметив важность ДН с точки зрения объединения географически отдаленных друг от друга стран на единой платформе, министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что подобные встречи способствуют развитию отношений между странами-членами и обсуждению перспектив расширения связей.

Джедже Одонго выразил благодарность за образцовые усилия Азербайджана по повышению влияния Движения, несмотря на председательство в трудный период. Он отметил важность обмена имеющимся опытом для продолжения успешной практики председательства Азербайджана.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Uqanda XİN arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

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