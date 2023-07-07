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Подписан Меморандум о взаимопонимании между МИД Азербайджана и Мальдивской Республики

Подписан Меморандум о взаимопонимании между МИД Азербайджана и Мальдивской Республики Сегодня состоялась встреча между заместителем министра иностранных дел Азербайджанской Республики Эльнуром Мамедовым и государственным министром иностранных дел Мальдивской Республики Ахмедом Халилом, который находится с визитом в нашей стране для участия
Внешняя политика
7 июля 2023 г. 22:00
Подписан Меморандум о взаимопонимании между МИД Азербайджана и Мальдивской Республики

Сегодня состоялась встреча между заместителем министра иностранных дел Азербайджанской Республики Эльнуром Мамедовым и государственным министром иностранных дел Мальдивской Республики Ахмедом Халилом, который находится с визитом в нашей стране для участия в заседании Министры Координационного бюро Движения неприсоединения.

Как сообщили Report в МИД, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по активизации двусторонних отношений между нашими странами, расширению сотрудничества в экономике, торговле, образовании, культуре, энергетике, туризме и других сферах.

Стороны подписали "Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве между Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и Министерством иностранных дел Мальдивской Республики".

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Maldiv XİN-ləri arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

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