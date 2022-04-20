Подписан меморандум о создании Межгосударственного совета Азербайджана и Кыргызстана

Подписан «Меморандум о создании Межгосударственного совета Азербайджанской Республики и Кыргызской Республики».

Подписан «Меморандум о создании Межгосударственного совета Азербайджанской Республики и Кыргызской Республики».

Как сообщает Report, документ подписали президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров.



Меморандум был подписан 20 апреля в Баку во время церемонии подписания азербайджано-кыргызских документов с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Кыргызстана Садыра Жапарова. В общем между двумя странами подписано 10 документов.