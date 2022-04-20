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Подписан меморандум о создании Межгосударственного совета Азербайджана и Кыргызстана

Подписан меморандум о создании Межгосударственного совета Азербайджана и Кыргызстана Подписан «Меморандум о создании Межгосударственного совета Азербайджанской Республики и Кыргызской Республики».
Внешняя политика
20 апреля 2022 г. 13:15
Подписан меморандум о создании Межгосударственного совета Азербайджана и Кыргызстана

Подписан «Меморандум о создании Межгосударственного совета Азербайджанской Республики и Кыргызской Республики».

Как сообщает Report, документ подписали президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров.

Меморандум был подписан 20 апреля в Баку во время церемонии подписания азербайджано-кыргызских документов с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Кыргызстана Садыра Жапарова. В общем между двумя странами подписано 10 документов.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Kyrgyzstan sign memo on establishment of Interstate Council
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Qırğızıstanın Dövlətlərarası Şurasının yaradılması haqqında Memorandum imzalanıb

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