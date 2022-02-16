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Подготовленный Азербайджаном отчет распространен в качестве официального документа ООН

Подготовленный Азербайджаном отчет распространен в качестве официального документа ООН Подготовленный азербайджанской стороной отчет под названием "Отмывание армянской стороной грязных денег, злоупотребление некоммерческими и благотворительными организациями в целях финансирования терроризма" распространен как официальный документ Генассамб
Внешняя политика
16 февраля 2022 г. 18:17
Подготовленный Азербайджаном отчет распространен в качестве официального документа ООН

Подготовленный азербайджанской стороной отчет под названием "Отмывание армянской стороной грязных денег, злоупотребление некоммерческими и благотворительными организациями в целях финансирования терроризма" распространен как официальный документ Генассамблеи ООН и Совета Безопасности.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В этой связи МИД призывает все государства-члены ООН принять эффективные меры в рамках своих международных обязательств в отношении структур, зарегистрированных на их территории и занимающихся незаконной деятельностью, направленной против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s report circulated as official UN document
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın hazırladığı hesabat BMT-nin rəsmi sənədi kimi yayılıb

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