Подготовлена стратегическая дорожная карта ТюркПА

Подготовлена стратегическая дорожная карта ТюркПА на 2023-2028 годы.

Подготовлена стратегическая дорожная карта ТюркПА на 2023-2028 годы.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь ТюркПА Мехмет Сурайя Эр на 9-м заседании комиссии по социальным, культурным и гуманитарным вопросам, состоявшемся в парламенте Азербайджана.

По его словам, этот документ также содержит список законов, которые будут подготовлены в рамках постоянных комиссий ТюркПА в 2023-2028 годах: "Такая деятельность имеет большое значение как платформа для укрепления международного сотрудничества. Решительные шаги, предпринятые для укрепления связей между нашими странами, подпитка и поддержка их лозунгом "Единство в языке, идее, работе" жизненно важны для того, чтобы мы не столкнулись с теми трудностями, с которыми мы сталкиваемся".