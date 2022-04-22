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Подготовлена стратегическая дорожная карта ТюркПА

Подготовлена стратегическая дорожная карта ТюркПА Подготовлена стратегическая дорожная карта ТюркПА на 2023-2028 годы.
Внешняя политика
22 апреля 2022 г. 14:08
Подготовлена стратегическая дорожная карта ТюркПА

Подготовлена стратегическая дорожная карта ТюркПА на 2023-2028 годы.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь ТюркПА Мехмет Сурайя Эр на 9-м заседании комиссии по социальным, культурным и гуманитарным вопросам, состоявшемся в парламенте Азербайджана.

По его словам, этот документ также содержит список законов, которые будут подготовлены в рамках постоянных комиссий ТюркПА в 2023-2028 годах: "Такая деятельность имеет большое значение как платформа для укрепления международного сотрудничества. Решительные шаги, предпринятые для укрепления связей между нашими странами, подпитка и поддержка их лозунгом "Единство в языке, идее, работе" жизненно важны для того, чтобы мы не столкнулись с теми трудностями, с которыми мы сталкиваемся".

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Версия на азербайджанском языке TÜRKPA-nın Strateji Yol Xəritəsi hazırlanıb

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