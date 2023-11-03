Подготовлен видеоролик, призывающий положить конец колониальной политике Франции

Бакинская инициативная группа подготовила видеоролик, призывающий положить конец неоколониализму.

Бакинская инициативная группа подготовила видеоролик, призывающий положить конец неоколониализму.

Как сообщает Report, в ролике представлены кадры с прошедшего в Баку мероприятия, посвященного колониальной политике Франции.

На мероприятии был проведен флешмоб, в ходе которого участники скандировали лозунг "Стоп неоколониализму".

Отметим, что 20-21 октября в столице Азербайджана при организации Бакинской инициативной группы прошло мероприятие на тему "Неоколониализм и несправедливость: две опасные мировые тенденции".