Подготовлен видеоролик, призывающий положить конец колониальной политике Франции

Бакинская инициативная группа подготовила видеоролик, призывающий положить конец неоколониализму.
Как сообщает Report, в ролике представлены кадры с прошедшего в Баку мероприятия, посвященного колониальной политике Франции.
На мероприятии был проведен флешмоб, в ходе которого участники скандировали лозунг "Стоп неоколониализму".
Отметим, что 20-21 октября в столице Азербайджана при организации Бакинской инициативной группы прошло мероприятие на тему "Неоколониализм и несправедливость: две опасные мировые тенденции".
Nous faisons appel à la France: STOP COLONIALISME!— Baku Initiative Group (@bakuinitiative)
pic.twitter.com/UFq46owXRN November 3, 2023