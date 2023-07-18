Подготовлен специальный ad hoc отчет о минном терроре Армении в Азербайджане

Подготовлен специальный ad hoc (разовый документ по конкретному случаю – ред.) отчет, в котором представлена информация о минном терроре Армении в Азербайджане.

Подготовлен специальный ad hoc (разовый документ по конкретному случаю – ред.) отчет, в котором представлена информация о минном терроре Армении в Азербайджане.

Как передает Report , об этом заявила уполномоченная по правам человека (омбудсмен) Сабина Алиева на мероприятии, посвященном 25-летию Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA).

Отметив, что устранение минной проблемы является одной из приоритетных задач, стоящих перед государством, С.Алиева подчеркнула, что в результате взрыва мин и боеприпасов на сегодня погибло или было тяжело ранено более 300 человек, эти показатели продолжают расти.

Омбудсмен обратила внимание участников мероприятия на то, что существующая минная проблема замедляет процесс безопасного возвращения бывших вынужденных переселенцев на родные земли, серьезно препятствует проводимым в регионе восстановительным и строительным работам, а также процессу миростроительства в регионе.

Также было отмечено, что на линии фронта, в прилегающих к ней районах, а также в городах и районах, где гражданское население было взято под прицел как во время Второй Карабахской войны, так и в послевоенный период, были выполнены миссии по установлению фактов, подготовлен специальный ad hoc отчет, в который были включены данные о продолжающемся минном терроре из-за непредоставления карт минных полей.

Омбудсмен отметила, что подготовленные документы переданы в международные и региональные организации, работающие в сфере прав человека, а также в национальные правозащитные учреждения различных стран.