Подготовлен доклад о нарушениях прав человека на заморских территориях Франции

Бакинская инициативная группа (БИГ) представила отчет о нарушениях прав человека во французских заморских территориях.

Как сообщает Report, документ освещает вопросы ограничения свободы слова и выражения мнений, избирательных прав и препятствий для волеизъявления местного населения, а также экологического ущерба.

На пресс-конференции, посвященной презентации доклада, исполнительный директор БИГ Аббас Аббасов подчеркнул, что политика культурной ассимиляции Франции негативно влияет на местные культуры. На этом фоне существует угроза исчезновения местных языков, поскольку в системе образования приоритет отдается французскому языку.

Участники конференции отметили, что ядерные испытания и использование пестицидов Францией в заморских территориях приводят к экологическому загрязнению этих регионов и наносят ущерб здоровью местного населения.

Представители французских колоний Гваделупы, Мартиники и Майотты, выступая на пресс-конференции, затронули проблемы, существующие в их государствах. Они подчеркнули, что колониальная политика Франции, включая контроль и вмешательство в экономику, культуру и экологию, усугубляет социально-экологические трудности. В частности, они упомянули вырубку лесов, нехватку воды и серьезные проблемы в области образования, здравоохранения, культуры и инфраструктуры.