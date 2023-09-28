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Подготовлен доклад о Башлыбельской трагедии на английском языке

Подготовлен доклад о Башлыбельской трагедии на английском языке Подготовлен доклад о Башлыбельской трагедии на английском языке. Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев на презентации доклада, подготовленного Общественным объединением "Региональный п
Внешняя политика
28 сентября 2023 г. 12:08
Подготовлен доклад о Башлыбельской трагедии на английском языке

Подготовлен доклад о Башлыбельской трагедии на английском языке.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев на презентации доклада, подготовленного Общественным объединением "Региональный правозащитный и медиа-центр".

По его словам, преступления против азербайджанцев были совершены армянами в Зангезуре, Ереване, Карабахском регионе и его окрестностях.

"Сегодня Карабах освобожден, но, по всей видимости, провокации армян против нас не прекратятся. В настоящее время активисты армянской диаспоры, поддерживающие Армению, в той или иной форме ведут пропаганду против Азербайджана. Важной частью деятельности аналитических центров является предоставление международному сообществу на академическом уровне документов о преступных фактах, совершенных армянами. Именно поэтому доклад об убийстве мирных жителей в Кяльбаджарском селе Башлыбель был подготовлен на английском языке", - сказал Шафиев.

Напомним, что в начале апреля 1993 года Кяльбаджарский район был оккупирован армянами. 73 жителя села Башлыбель, население которого на тот момент составляло около 2 000 человек, не смогли вовремя покинуть свои дома. 2 апреля группа жителей села пыталась выйти из окружения, но им это не удалось. Среди них были убитые и взятые в плен, а 62 человека, стремясь защитить себя, укрылись в гротах.

Но скрываться им удалось всего 18 дней. 18 апреля армянские вооруженные формирования, обнаружив места укрытий мирных жителей, перешли в вооруженное наступление на них. В ту же ночь во время беспощадного нападения на жителей, укрывшихся в гротах "Портда", расположенных чуть выше села, 14 мирных граждан были взяты в плен, 18 человек убиты. Оставшиеся в живых 29 человек продолжили жизнь в осаде, сменив свои убежища на другие гроты на территории села. Они смогли выйти из окружения армянской армии через 113 дней - 17 июля, оставив укрытие и передвигаясь только ночью, по скрытым горным дорогам.

Отметим, что Кяльбаджарский район был освобожден от оккупации 25 ноября 2020 года в результате Отечественной войны.

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Версия на английском языке Report on Bashlibel massacre prepared in English
Версия на азербайджанском языке Başlıbel qətliamı ilə bağlı ingilis dilində hesabat hazırlanıb

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