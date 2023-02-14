Ильхам Алиев: Поддержка, оказываемая Анголой в рамках председательства Азербайджана в ДН, высоко ценится

Политические связи между Анголой и Азербайджаном находятся на хорошем уровне, имеются большие возможности для развития сотрудничества в экономической и торговой сферах, особенно в энергетическом секторе.

Политические связи между Анголой и Азербайджаном находятся на хорошем уровне, имеются большие возможности для развития сотрудничества в экономической и торговой сферах, особенно в энергетическом секторе.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал, принимая верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Анголы в нашей стране Аугусто да Силвы Куньи.

Президент отметил, что поддержка, оказываемая Анголой в рамках председательства нашей страны в Движении неприсоединения, высоко ценится. Глава государства подчеркнул, что Азербайджан выступил с инициативой о том, чтобы в рамках реформ, проводимых в Совете Безопасности ООН, страна, председательствующая в Движении неприсоединения, стала постоянным членом Совета Безопасности ООН в порядке ротации, отметил важность проведения консультаций по этому вопросу между государствами-членами Движения.

Напомнив, что, принимая председательство в Движении неприсоединения, Азербайджан особо отметил, что проблемы государств-членов организации будут сохраняться в повестке дня, президент Ильхам Алиев сказал, что наше государство придает большое значение этому вопросу.