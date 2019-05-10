Эльмар Мамедъяров: Поддержка НАТО суверенитета и территориальной целостности Азербайджана очень важна

За более чем 25 лет Азербайджан и НАТО ведут содержательный диалог в области обеспечения мира и безопасности в евроатлантическом регионе.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова, опубликованной в официальном журнале МИД по случаю 25-летия присоединения Азербайджана к программе альянса "Партнерство ради мира".

"В этом году мы отмечаем 25-ю годовщину присоединения Азербайджана к программе "Партнерство ради мира" (ПРМ). Азербайджан позитивно оценивает роль НАТО в поддержании международного мира и безопасности, в том числе посредством партнерства с государствами, не являющимися членами альянса. В этой связи мы высоко ценим Программу как усилие, направленное на укрепление безопасности в евроатлантическом регионе общими действиями. За более чем 25 лет Азербайджан и НАТО ведут содержательный диалог в области обеспечения мира и безопасности в евроатлантическом регионе. Поддержка НАТО суверенитета и территориальной целостности Азербайджана очень важна", - говорится в статье.

Также отмечается, что сегодня партнерство между Азербайджаном и НАТО выходит за рамки традиционной военной сферы и включает в себя широкий круг вопросов реформы сектора безопасности, гражданского чрезвычайного планирования, науки и окружающей среды, гуманитарного разминирования, повестку дня "Женщины, мир и безопасность" и многое другое.

"Партнерство между Азербайджаном и НАТО является перспективным направлением для будущего прогресса. Новые возникающие проблемы требуют дальнейшего развития этого партнерства. Азербайджан полон решимости продолжать сотрудничество с НАТО в направлении видения создания эффективной безопасности в евроатлантическом регионе, полностью отвечающей интересам безопасности всех государств в соответствии с принципами и целями Устава ООН и Рамочным документом "Партнерства ради мира"", - отмечается в статье министра.