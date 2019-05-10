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Генсек: Поддержание безопасности на Южном Кавказе имеет большое значение для НАТО

Поддержание безопасности на Южном Кавказе имеет большое значение

Мы благодарны за поддержку, которую Азербайджан оказал не только Операции НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане, но и за его взносы в Целевой фонд Афганской национальной армии.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, опубликованной в официальном журнале МИД Азербайджана по случаю 25-летия присоединения Азербайджана к программе альянса "Партнерство ради мира".

"Мы благодарны за поддержку, которую Азербайджан оказал не только Операции НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане, но и за его взносы в Целевой фонд Афганской национальной армии. Мы с нетерпением ждем роста и укрепления этого сотрудничества в будущем. В течение этих 25 лет Азербайджан был одним из самых активных и надежных партнеров в нашей постоянно растущей сети. Мы гордимся отношениями, которые построили, и того, чего мы достигли все вместе", - говорится в статье.

Также в статье отмечается, что поддержание безопасности на Южном Кавказе имеет большое значение для Североатлантического альянса.

"Мы продолжаем поддерживать усилия по мирному урегулированию конфликтов на основе принципов и норм международного права, Устава ООН и Хельсинкского заключительного акта", - сказал генсек НАТО в своей статье.

Кроме того, по его словам, "поскольку НАТО приветствовала новых членов в ряды организации и наладила конструктивное партнерство, за прошедшие десятилетия мы осознали важность рассмотрения вопросов безопасности не только через узкие рамки того, что происходит в границах Альянса, но в более широком контексте евроатлантического соседства".

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