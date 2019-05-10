Генсек: Поддержание безопасности на Южном Кавказе имеет большое значение для НАТО

Мы благодарны за поддержку, которую Азербайджан оказал не только Операции НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане, но и за его взносы в Целевой фонд Афганской национальной армии.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, опубликованной в официальном журнале МИД Азербайджана по случаю 25-летия присоединения Азербайджана к программе альянса "Партнерство ради мира".

"Мы благодарны за поддержку, которую Азербайджан оказал не только Операции НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане, но и за его взносы в Целевой фонд Афганской национальной армии. Мы с нетерпением ждем роста и укрепления этого сотрудничества в будущем. В течение этих 25 лет Азербайджан был одним из самых активных и надежных партнеров в нашей постоянно растущей сети. Мы гордимся отношениями, которые построили, и того, чего мы достигли все вместе", - говорится в статье.

Также в статье отмечается, что поддержание безопасности на Южном Кавказе имеет большое значение для Североатлантического альянса.

"Мы продолжаем поддерживать усилия по мирному урегулированию конфликтов на основе принципов и норм международного права, Устава ООН и Хельсинкского заключительного акта", - сказал генсек НАТО в своей статье.

Кроме того, по его словам, "поскольку НАТО приветствовала новых членов в ряды организации и наладила конструктивное партнерство, за прошедшие десятилетия мы осознали важность рассмотрения вопросов безопасности не только через узкие рамки того, что происходит в границах Альянса, но в более широком контексте евроатлантического соседства".