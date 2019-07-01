Экс-спикер Грузии: Подать в отставку, будучи в Азербайджане, было бы неверно

Экс-спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе впервые сделал заявление в связи со своей отставкой.

Как сообщает местное бюро Report, экс-спикер сказал, что решение об отставке было принципиальным.

И.Кобахидзе сказал, что ответственность за то, что российский депутат сел в кресло председателя парламента Грузии легла на него: "Поэтому я сообщил правящей команде о решении покинуть должность. Что касается не ухода с должности в момент, когда требовалась моя отставка, в тот день я был с визитом в Азербайджане и принятие подобных решений в другой стране неверно".

Отметим, что И.Кобахидзе совершил первый официальный визит в Азербайджан 20 июня. Депутат Государственной думы России Сергей Гаврилов сел в кресло председателя парламента Грузии в ходе проводимой 26-й генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия, что вызвало в стране серьезные протесты. На фоне протестов И.Кобахидзе прервал визит в Азербайджан и вернулся на родину, а 21 июня подал в отставку.