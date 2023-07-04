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Подарок от "Азерхалча" ко дню рождения Месси

Подарок от "Азерхалча" ко дню рождения Месси Реализация шагов, направленных на развитие ненефтяного сектора азербайджанской экономики, повысили внимание, в том числе, и к одному из древнейших видов национального декоративно-прикладного искусства - ковроткачеству.
Внешняя политика
4 июля 2023 г. 10:10
Подарок от Азерхалча ко дню рождения Месси

Реализация шагов, направленных на развитие ненефтяного сектора азербайджанской экономики, повысили внимание, в том числе, и к одному из древнейших видов национального декоративно-прикладного искусства - ковроткачеству.

Как сообщает Report, в нашей стране реализуются целенаправленные меры по стимулированию производства и экспорта ковров и ковровых изделий, а также по их продвижению как в Азербайджане, так и за рубежом.

Неслучайно продукция ОАО "Азерхалча" из тонкой шерсти и шелка заслуженно пользуется большой популярностью и спросом у истинных любителей ковров. Шелковые ковры местного производства ручной работы, сотканы из шекинского шелка, мистическая и завораживающая сила которого безгранична.

Шелковый ковер "Аждахалы" (Драконовый) произведенный ОАО "Азерхалча" украсил дом всемирно известного аргентинского футболиста Лионеля Месси, что в очередной раз доказывает, что азербайджанские ковры по всему миру покоряют сердца людей своей уникальностью и безграничной привлекательностью.

Ковры "Аждахалы" являются одним из наиболее распространенных образцов азербайджанской школы ковроткачества и имеют древнюю и богатую историю. В восточном мире "Дракон" - это узор, который символизирует защиту дома и домашнего очага от злых сил. Что касается композиционной трактовки ковра, то основная площадь ковра с изображением "Дракона" образована гармоничным распределением красного, иногда синего или коричневого цвета. Пересекающиеся линии и края окружены зубчатой листвой, покрытой большими пальметтами.

Через эти узоры на коврах передаются стилизованные изображения драконов. Хотя узоры и элементы существовали на Востоке с древних времен, первые "Драконовые" ковры появились во времена правления династии Сефевидов.

Отметим, что на дне рождения Лионеля Месси присутствовал азербайджанский бизнесмен Аднан Ахмедзаде, который и подарил имениннику азербайджанский ковер "Аждахалы" (Драконовый) производства ОАО "Азерхалча".

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Версия на азербайджанском языке Messiyə Azərbaycan xalçası hədiyyə edilib
Версия на английском языке Azerbaijani carpet presented to Messi on his birthday

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